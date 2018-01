Lazio | Zingaretti | nuovi bandi boccata ossigeno per gli artigiani

Lazio - Comitato Zingaretti : in due sondaggi siamo sopra il 40% : Roma, 17 gen. (askanews) 'Nicola Zingaretti sopra il 40% dei consensi: due nuovi sondaggi, diffusi ieri sera nel corso della trasmissione televisiva 'Porta a Porta', confermano la solidità della ...

'Senza soluzione con Zingaretti - in Lazio corriamo da soli. Ma niente problemi a livello nazionale col Pd' : "Non c'è niente di deciso ma in queste ore stiamo prendendo in considerazione tutte le ipotesi per poter mettere un campo una lista dignitosa e che abbia un programma serio soprattutto sulla sanità ...

Lazio - Zingaretti : loro cadono come birilli - noi stessa squadra : Roma, 16 gen. (askanews) 'In una città in cui gli assessori cadono come birilli perché incapaci, qui abbiamo avuto dall'inizio la stessa squadra. Abbiamo conosciuto più assessori al Comune di Roma in ...

Beatrice Lorenzin : "Senza soluzione con Zingaretti - in Lazio corriamo da soli. Ma niente problemi a livello nazionale col Pd" : "Non c'è niente di deciso ma in queste ore stiamo prendendo in considerazione tutte le ipotesi per poter mettere un campo una lista dignitosa e che abbia un programma serio soprattutto sulla sanità nel Lazio". Lo dice Beatrice Lorenzin di Civica Popolare rispondendo, a margine di Porta a Porta, a chi le chiede se intenda candidarsi a governatore nel Lazio."Spero che si trovi una soluzione con Zingaretti altrimenti nel Lazio andremo ...

Regionali Lazio - l’accordo tra Grasso e Zingaretti ci dice cos’è davvero Liberi e Uguali : l’accordo tra Pietro Grasso e Nicola Zingaretti, per costruire un nuovo centrosinistra nelle elezioni della regione Lazio, ci dice cosa sia Liberi e Uguali più di mille discorsi. In primo luogo qualcuno ha capito le vere ragioni per cui LeU fa l’accordo con il piddino Zingaretti nel Lazio e non lo fa con Gori (sempre Pd) in Lombardia? Qualcuno conosce qualche punto programmatico che Zingaretti ha concesso a Grasso e che invece sarebbe stato ...

Lazio - Zingaretti : cura del ferro sta funzionando per trasporti : Roma, 15 gen. (askanews) 'La cura del ferro sta funzionando nel Lazio. Dopo 5 anni, su linee regionali Trenitalia migliora la puntualità al 91,9%, +9,1% rispetto a 2014 e la regolarità al 98,4%. ...

Lazio - l'ok di Grasso all'intesa con Zingaretti. Tregua con la Boldrini : 'Non vincano i distruttori o un manipolo di incapaci'. L'accordo con Liberi e Uguali è nella tasca del presidente uscente della regione Lazio Nicola Zingaretti. 'Ci sono tutte le condizioni per ...

Elezioni Lazio - l’annuncio di Piero Grasso : “Liberi e Uguali sosterrà la candidatura di Nicola Zingaretti a governatore” : L’accordo nel Lazio tra Pd e LeU è a un passo. Dopo l’apertura degli scorsi giorni, la conferma è arrivata dopo l’incontro tra il leader di Liberi e Uguali, Piero Grasso, e il candidato dem Nicola Zingaretti. Ma l’intesa non piace a Civica Popolare, che critica la stretta di mano e chiede un “segnale di chiarezza” al Pd e agita lo spettro di uno strappo a livello nazionale. Il via libera all’appoggio al ...

