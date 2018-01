L’incredibile storia di Augustin | punta 50 centesimi e vince 9773 euro credendo fino alla

L’incredibile storia del papà dei Diavoliche da operaio diventò un immortale : Il papà del Milan arrivava da Nottingham come Robin Hood, era nato nel retrobottega del padre macellaio, fumava in continuazione e aveva una fiaschietta di whisky vicino alla porta per tirarsi un po’ su nei momenti di bisogno.Si chiama Herbert Kilpin, fa il tecnico tessile, la sua fotografia più celebre lo ritrae con la maglia rossonera a strisce strette strette, la coppoletta in testa e la mano sul fianco. La sua prima squadra si ...

L’incredibile storia del consigliere Bellomo : Un importante magistrato che dirigeva una scuola di formazione è accusato di una lunga e bizzarra lista di abusi e molestie contro le sue studentesse The post L’incredibile storia del consigliere Bellomo appeared first on Il Post.

La badante rumena segregata e schiava : L’incredibile storia di Gizzeria : Dicono fosse costretta a mangiare cibo avariato se non i propri stessi escrementi. Di certo i carabinieri, entrati in una baracca senza acqua né luce, infestata di topi e scarafaggi, l’hanno trovata legata ad un letto: ventinove anni, ex badante rumena, la vittima ha conosciuto l’inferno per dieci anni. L’uomo che la teneva nel tugurio di Gizzeria, Catanzaro, di anni ne ha 52, avrebbe precedenti per reati sessuali ed è stato arrestato per ...

“Vamos Chape – l’ultima partita” - su DMax il documentario che racconta L’incredibile storia del Chapecoense : È il motto scritto sul logo della squadra brasiliana della Chapecoense, “siamo più di undici”, “somos mais que onze”, a dire tutto di questo club. La “cenerentola” del massimo campionato brasiliano di calcio è salita alla ribalta della cronaca mondiale per due eventi fatalmente legati tra loro: la conquista contro ogni pronostico della finale della Copa Sudamericana, battendo in semifinale il superfavorito San Lorenzo di Buenos Aires, e il ...

L’incredibile storia del bambino che dice di venire da Marte : Si chiama Boris Kipriyanovich, detto Boriska, vive nella città di Zhirinovsk, in Russia, ed è nato l’11 gennaio 1996. Sin da bambino ha mostrato particolarità e stranezze che hanno lasciato increduli i genitori: ha pronunciato la prima parola all’età di 4 mesi; ha iniziato a leggere a 1 anno e mezzo; a dipingere e disegnare all’età di 2. Le maestre hanno da subito notato le abilità linguistiche e mnemoniche prodigiose del bambino, ma ...

Perchè la “Giornata Mondiale degli Tsunami” è il 5 Novembre? L’incredibile e straordinaria storia di Goryo Hamaguchi - il Sindaco che tutti vorrebbero avere : Oggi, 5 Novembre, è il “World Tsunami Awareness Day”, la Giornata Mondiale della consapevolezza degli tsunami. Non è un caso, infatti, che proprio ieri si sia conclusa la storica esercitazione NEAMWave17, che ha coinvolto anche l’Italia. Ma Perchè la Giornata Mondiale della consapevolezza degli tsunami di celebra proprio oggi? L’UNESCO ha stabilito questa data Perchè il 5 Novembre 1854 ci fu un grande tsunami in Giappone ...