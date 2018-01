Sciopero maestre contro sentenza Plenaria | oggi 8 gennaio | ecco la soluzione di Forza

Sciopero Scuola 8 gennaio 2018/ Infanzia e Primaria - maestre diplomate in Gae : “noi non scioperiamo” : Sciopero Scuola 8 gennaio 2018, oggi la protesta di maestre e insegnanti di Infanzia e Primaria. Ultime notizie, info, orari e motivazioni scontro: la replica del Miur alla richieste(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 13:45:00 GMT)

Sciopero maestre : sit-in - cortei e «seri problemi alla didattica» Milano| Torino|Roma| Video : A Milano i maggiori disagi. Si spiega perché l’82% dei 6 mila assunti con clausola di riserva con sentenza del giudice sono stati immessi in ruolo proprio al Nord, dove c’è cronica mancanza di insegnanti. L’ipotesi della soluzione politica ha tempi lunghi

Sciopero maestre. Fedeli - vedrò le parti : (ANSA) - ROMA, 8 GEN - Ritorno in classe problematico dopo le vacanze natalizie per gli alunni delle elementari e delle scuole per l'infanzia. Oggi in tutta Italia scioperano i loro docenti per ...

Sciopero maestre. Fedeli - vedrò le parti : (ANSA) - ROMA, 8 GEN - Ritorno in classe problematico dopo le vacanze natalizie per gli alunni delle elementari e delle scuole per l'infanzia. Oggi in tutta Italia scioperano i loro docenti per ...

Scuola - Fedeli alle maestre in Sciopero : “E’ prematuro chiedere un concorso ad hoc : per chi - per cosa?” : “La maestre si sono preoccupate per la sentenza del Consiglio di Stato, quello che dico è che abbiamo immediatamente attivato e chiesto l’opinione dell’Avvocatura dello Stato perché quella sentenza non dice come va applicata. Io dico, legittimo protestare ma facciamo attenzione perché il ministero è impegnato nella continuità scolastica e perché appena l’avvocatura si pronuncerà io convoco il tavolo e troveremo le ...

Sciopero maestre : sit-in - cortei e «seri problemi alla didattica» Milano| Torino|Roma : A Milano i maggiori disagi. Si spiega perché l’82% dei 6 mila assunti con clausola di riserva con sentenza del giudice sono stati immessi in ruolo proprio al Nord, dove c’è cronica mancanza di insegnanti. L’ipotesi della soluzione politica ha tempi lunghi

Sciopero maestre : sit-in - cortei e «seri problemi alla didattica» Milano | Torino : A Milano i maggiori disagi. Si spiega perché l’82% dei 6 mila assunti con clausola di riserva con sentenza del giudice sono stati immessi in ruolo proprio al Nord, dove c’è cronica mancanza di insegnanti. L’ipotesi della soluzione politica ha tempi lunghi

Sciopero maestre - record di adesioni : oggi lezioni a rischio per 3 milioni e mezzo di alunni : Partenza in salita per gli studenti, l?anno scolastico riapre con gli scioperi: a rischio le lezioni per 3,5 milioni di alunni. A bloccare la scuola oggi, proprio nel primo giorno di...

Scuola - Sciopero maestre : domani lezioni a rischio per 3 milioni e mezzo di alunni : Record di adesioni al primo sciopero dell'anno: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota. «La...

Sciopero maestre : domani lezioni a rischio per 3 milioni e mezzo di alunni : Record di adesioni al primo Sciopero dell'anno: lezioni a rischio per tre milioni e mezzo di alunni delle scuole dell'infanzia e primaria. Lo indica l'Anief in una nota. 'La protesta è stata ...

Sciopero maestre diplomate - lezioni a rischio per 3 - 5 milioni di bambini : È atteso un record di adesioni per il primo Sciopero dell'anno che conivolgerà la scuola e i particolare i diplomati magistrali. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha stabilito che il diploma magistrale non è un titolo abilitante per accedere all'insegnamento, molti docenti rischiano di essere licenziati o eliminati dalla graduatoria ad esaurimento (GaE) e spostati in seconda o terza fascia per l'accesso al ruolo.La ...

Sciopero maestre - lunedì a rischio per 3 - 5 milioni di alunni dai 3 ai 10 anni : È la stima dell'Anief, uno dei primi sindacati a sostenere la protesta dei diplomati magistrali, esclusi dalla sentenza del Consiglio di Stato dalle graduatorie ad esaurimento, quelle che assicurano -prima o poi- una cattedra

I genitori appoggiano lo Sciopero delle maestre : Lo sciopero del prossimo 8 gennaio indetto contro la pronuncia della plenaria che esclude i diplomati magistrali dalle Gae provoca nell’opinione pubblica opinioni contrastanti. Non sono pochi i genitori che bollano questo sciopero come un ulteriore allungamento delle ferie. i docenti già privilegiati. Altri ancora lo vedono come un fastidio ed un intralcio alla propria […] L'articolo I genitori appoggiano lo sciopero delle maestre ...