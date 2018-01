Il meglio del 2017 in sconto fino al 60% su eBay

Un'età dell'oro grazie a Draghi Super-Mario meglio di Greenspan Ecco perché in Borsa è sempre toro : Comodamente seduto sul treno insieme al mio cagnetto Markus, rifletto sull'anno vecchio e su quello nuovo. La mente corre ai risultati più che positivi che hanno trasformato le Borse nel paese di Bengodi, la località immaginaria dove regnano l'allegria e l'abbondanza Segui su affaritaliani.it

Vacanze - tutti i ponti del 2018. Le strategie per pianificare al meglio i giorni di ferie : Per gli strateghi delle ferie si preannuncia un 2018 di ponti e Vacanze. I lavoratori più attenti al calendario potranno godersi infatti 33 giorni di riposo consumando soltanto 10 giorni di ferie. Già la prima settimana dell’anno infatti si è aperta con un lunedì festivo e si concluderà con un altra festività, l’Epifania, che quest’anno cade di sabato. Ma per dare il via al vero conteggio, bisogna aspettare la fine di ...

Royal Family : Kensington Palace pubblica il meglio del 2017 - ma manca una tappa fondamentale : Per l’inizio del 2018, anche Kensington Palace ha pubblicato il meglio dell’anno appena concluso. Una clip che ripercorre il 2017 della Royal Family inglese e che celebra alcune importati tappe raggiunte dal Principe Harry, da Kate Middleton, dal Principe William e così via. Non mancano neanche baby George, con il suo primo giorno di scuola, la principessa Charlotte con il primo bouquet di fiori ricevuto, e Meghan Markle, che ...

Sarri : «Diminuire le squadre di Serie A? meglio ridurre le partite della Nazionale» : Sarri, partite nazionali: il tecnico del Napoli ha parlato a Rai Sport, spiegando che sarebbe più utile riorganizzare le nazionali che ridurre le squadre di A. L'articolo Sarri: «Diminuire le squadre di Serie A? Meglio ridurre le partite della Nazionale» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mario Rui : “Non abbiamo fatto del nostro meglio. Complimenti all’Atalanta” : Intervenuto ai microfoni di ‘Rai Sport’, Mario Rui, terzino sinistro del Napoli, ha parlato della sconfitta contro l’Atalanta e dell’eliminazione dalla Coppa Italia. Queste le parole del laterale del Napoli: “Sicuramente fa malissimo l’eliminazione, ci dispiace molto uscire dalla competizione. Dobbiamo pensare alla prossima partita. Non abbiamo fatto del nostro meglio, dobbiamo fare i Complimenti ...

Insulti - scivoloni - bagarre e gestacci : quando l’Aula è fuori controllo. Il meglio del peggio della legislatura in 5 minuti : Scilipoti, D’Anna, Sannicandro, Razzi, Piccone. Nomi che molto probabilmente i nostri nipoti non leggeranno nei libri di storia ma che la storia, quella della diciassettesima legislatura, hanno contribuito a scriverla anche a colpi di gestacci, di Insulti e di trovate mediatiche. Così dove un tempo osarono i leghisti col cappio, in questi anni, tra l’elezione di un presidente della Repubblica e una crisi di Governo, sono stati ...

L'ultimo concerto dopo 64 anni di attività del coro Andolla : "meglio lasciare quando ti applaudono" : dopo 64 anni di attività ultimo concerto del coro Andolla di Villadossola: nella chiesa di San Bartolomeo (riscaldata per l'occasione) oggi 1° gennaio alle 21 ci sarà l'abbraccio a una formazione ...

Basta con la finta allegria delle piazze del Capodanno - meglio goderci Bolle : La finta allegria delle piazze di Capodanno è sempre più triste, meglio aspettare la serata speciale di Bolle.

Un anno di sport : riviviamo tutto il meglio del 2017 : Il mondo della MotoGP rende omaggio ad Angelo Nieto. Vittoria straordinaria di Andrea Dovizioso nel GP d'Austria con un sorpasso al limite su Marc Marquez. Frattura alla gamba destra per Valentino ...

Il meglio del 2017. Ecco gli articoli che avete amato di più : Claudia Ferrazzi, nata a Bergamo 40 anni fa " una Laurea allo IULM in Relazioni Pubbliche, un master in politica europea a Bruxelles e l'ingresso all'École Nationale d'Administration " fa le valige e ...

Oddo - dicembre da urlo. Stesse vittorie di Guardiola - meglio del Barcellona : Tra le squadre rivelazioni dell'ultima parte di campionato e che festeggeranno nel migliore dei modi la chiusura del 2017 non può che esserci l'Udinese. I bianconeri a Bologna hanno conquistato la ...

Il meglio del 2017 : vota il tuo momento TOP dell’anno : Tempo di Best of e tempo di sondaggi: vogliamo sapere quale notizia del 2017 ti ha colpito di più! Se dopo averla letta ammiri di più la star in questione, se è da sempre il tuo idolo, se ti ha fatto ridere per un mese a colpi di meme, se ti ci sei riconosciuto: per una di queste ragioni, porterai nell’anno nuovo uno dei momenti migliori del 2017. Raccontaci quale rispondendo qui sotto! Approfondisci tutti i momenti, qui: ph: ...

Dodici scatti raccontano il 'meglio' e il 'peggio' delle emergenze nel mondo : Libia, Siria, Ciad, Nigeria, Yemen, Bangladesh... Dodici mesi di emergenze nel mondo in cui Medici Senza Frontiere è stata in prima linea per portare assistenza medica a popolazioni colpite da conflitti, epidemie, catastrofi naturali, spesso in condizioni e contesti estremi. ...

Serie B - Red Bull B-Best : Valzania è geniale. Vota il meglio della 21a giornata : Ogni settimana, aiutati dai lettori, i giornalisti de La Gazzetta dello Sport selezionano un giocatore per ogni categoria, valutando le azioni più belle della giornata appena trascorsa. La decisione ...