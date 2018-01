Allerta Meteo USA | freddo per tutta la settimana | temperature incredibili GALLERY

Allerta Meteo - vortice instabile di stampo Nord Atlantico in azione al Centro-Sud : tornano piogge - freddo e neve in montagna : 1/11 ...

Allerta Meteo USA : violentissima tempesta di gelo in arrivo sulle coste Atlantiche - allarme “Blizzard” [MAPPE] : 1/4 ...

Allerta Meteo Aeronautica Militare - intensi venti e mareggiate su Sicilia - Calabria - Sardegna. Previsti anche temporali. : Il transito di una saccatura nord-atlantica determinerà nelle prossime ore intensi venti di maestrale sui settori occidentali della penisola. Domani Previsti venti forti su Sicilia e Calabria, con...

Allerta Meteo Toscana - Mare e Vento 1/2 Gennaio 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Vento Vento: oggi, lunedì, graduale intensificazione dei venti fino a forti da ovest, sud-ovest in serata. Attese in serata forti raffiche in Arcipelago e lungo la costa centro-settentrionale e localmente sui crinali appenninici e sull’Amiata. Rotazione a Maestrale nel corso delle prime ore […]

Allerta Meteo Puglia : codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico : La Protezione civile della Regione Puglia ha diffuso oggi l’Allerta meteo per la giornata di domani, 2 gennaio, dalle ore 9 e per le successive nove ore per criticità ordinaria. È stato attivato il livello di attenzione e di Allerta gialla per rischio idrogeologico e idraulico. L'articolo Allerta meteo Puglia: codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico sembra essere il primo su meteo Web.

Nuovo Allerta Meteo con rischio di mareggiate : Dal Comune di Viareggio Sos per il forte vento di libeccio. Chiuso come sempre per precauzione il viale dei Tigli

Maltempo in arrivo - pesante Allerta Meteo della Protezione Civile : pioggia e vento forte nel Sud Italia [MAPPE e BOLLETTINI] : allerta meteo – Il transito di un veloce impulso instabile che si inserirà nell’area di bassa pressione di origine atlantica che nella giornata odierna sta interessando il nostro paese, apporterà durante la giornata di domani precipitazioni anche a carattere temporalesco specie sul basso versante tirrenico e una intensificazione della ventilazione su settori alpini occidentali e regioni centro-meridionali, ove i rinforzi più accentuati ...

Allerta Meteo - è un “Felice Anno Nuovo!” all’insegna del maltempo : arriva la “Tempesta di Capodanno” - attenzione al Centro/Sud : 1/18 ...

Allerta Meteo - sarà un “Felice Anno Nuovo!” all’insegna del maltempo : brusco peggioramento a Capodanno - forte maltempo tra 1 e 2 Gennaio : 1/27 ...

Primo dell'anno con Allerta Meteo codice giallo : Provincia - Domani sarà in vigore l'allerta meteo codice giallo per rischio idrogeologico su tutto il territorio provinciale. allerta anche per vento e mareggiate. Oggi, Domenica, giornata stabile per ...

La Protezione Civile della Regione Calabria adotta la nuova direttiva per le “Allerta Meteo” : “Da oggi la Regione Calabria e’ tra le prime sette regioni d’Italia a ottemperare alla nuova direttiva di Allertamento meteo emessa nel febbraio 2017 dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Alla luce di 9 mesi di lavoro congiunto di un gruppo di lavoro composto da tecnici della Protezione Civile della Regione Calabria, del Centro Multirischi dell’Arpacal, dell’Unical e del Cnr-Irpi, e’ stata ...

Allerta meteo/ Previsioni del tempo : dove pioverà a Capodanno? (oggi - 30 dicembre 2017) : meteo, Previsioni del tempo e maltempo: oggi, 30 dicembre 2017. Saranno due giornate tranquille, ma da Capodanno tornerà un po' ovunque la pioggia.

Allerta Meteo : ultimo Sabato del 2017 di forte maltempo sulle Alpi e nel basso Tirreno - torna il sole (e anche il caldo) sul resto d’Italia [MAPPE] : 1/19 ...

Allerta Meteo Lombardia : criticità “gialla” per neve da stasera : La sala operativa della protezione civile della Regione Lombardia, sulla base delle previsioni Meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso un’Allerta Meteo con avviso di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve dalle ore 21 di oggi, venerdì 29 dicembre, e fino alle 12 di domani, sabato 30 dicembre, sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna), NV-02 (Media-Bassa Valtellina), Nv-03(Alta Valtellina), Nv-04 (Prealpi Varesine), Nv-05 ...