: Prato, anziana muore in incendio casa - NotizieIN : Prato, anziana muore in incendio casa - Nazione_Prato : Incendio in un appartamento a Poggio a Caiano, muore anziana - CarotenutoAndre : Prato, incendio in un appartamento: anziana muore la notte di Natale - LiguriaOggi : LIGURIAOGGI.IT - Prato, incendio in un appartamento: anziana muore la notte di Natale: Prato – Tragedia nella nott… -

Una donna di 71 anni è morta nella notte di Natale per unche si è sviluppato nella sua abitazione a Poggio a Caiano (). I vigili del fuoco hanno trovato il corpo nella camera da letto, dove molto probabilmente si è sviluppato il rogo. Ancora da accertare le cause. Tra le ipotesi anche quella del malfunzionamento di una coperta elettrica. In corso le indagini dei carabinieri.(Di lunedì 25 dicembre 2017)