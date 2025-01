Isaechia.it - Grande Fratello, un discusso ex naufrago dell’Isola pronto a entrare nella Casa

Domani sera andrà in onda una nuova puntata dele dopo il ripescaggio di quattro ex concorrenti, avvenuto la scorsa settimana, lapiù spiata d’Italia potrebbe ospitare ben presto nuove presenze.Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, presto dovrebbe fare il suo ingressouno dei volti più apprezzati e discussi del Gf Vip, ovvero Maria Teresa Ruta, che raggiungerà così altre sue ex concorrenti del reality, ovvero Stefania Orlando e Eva Grimaldi.Oltre all’ex Vippona, domani sera – come riportato da BlogTivvu – potrebbeinun altro volto già noto agli appassionati dei reality di Canale 5. Stiamo parlando del modello Artur Dainese, che ha preso parte all’ultima edizione de L’Isola dei Famosi.I più affezionati ricorderanno che il modello di origini ucraine e armene aveva preso parte nel 2023 alla versione spagnola de L’Isola dei Famosi, Supervivientes, approdando poi nel reality italiano lo scorso anno.