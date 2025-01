Biccy.it - Ascolti 23 gennaio, cala la terza puntata del serale di Chissà chi è

Non sono bastati Ida Di Filippo e Gianluca Torre di Casa A Prima Vista in qualità di concorrenti vip a far risalire glidella versionedichi è. Infatti, anche glidi ieri sera, 23, sono stati in picchiata. Il pubblico di Warner Bros Discovery continua a non apprezzare il programma. Lo ha dimostrato in ogni occasione e ad ogni cambio orario / replica.Ladichi è ha fatto 350.000 telespettatori pari al 2% di share. La scorsa settimana con Katia e Valeria ha fatto 427.000 telespettatori e il 2,4% di share; mentre la settimana prima, al debutto, con Carmen Di Pietro e Giovanna Civitillo, ha fatto 435.000 telespettatori e il 2,4% di share.“È così che siamo italiani”#Amadeus #ChissaChiE pic.twitter.com/cEAP5uiOpQ— NOVE (@nove) January 23, 2025Come già scritto in altri articoli, il problema, ovviamente, non è Amadeus, ma il programma in sé.