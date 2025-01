Isaechia.it - Amici 24, Luk3 in crisi: “Sto male da un po’ di giorni”

Nel daytime odierno di, è stata mostrata ai cantanti la classifica degli stream dei loro inediti. Al primo posto si è posizionato TrigNo, all’ultimo Vybes, che si è molto dispiaciuto di non star riuscendo a trasmettere il messaggio che vorrebbe attraverso la propria voce. Chi è sprofondato in un momento di fragilità, lasciandosi andare alle lacrime, è stato però. A lui è stato riservato il terzo posto in classifica, con il suo pezzo “Valentine”, che ha totalizzato 229.422 stream.Il diciassettenne sta vivendo un periodo difficile all’interno della scuola. Già da settimane, infatti, non si sente pienamente soddisfatto del suo lavoro e si domanda cosa non stia andando nel verso giusto del suo percorso.Il cantante è stato subito rassicurato dai suoi compagni, che ne hanno apprezzato l’evoluzione, i miglioramenti e l’atteggiamento, soprattutto alla luce della sua giovanissima età.