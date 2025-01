Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Emerson Royal e Pavlovic finanziano l’arrivo di Santiago Gimenez. La strategia

Leggi su Dailymilan.it

Ilsi muove sulin uscita:possono finanziaredi. La situazione Ilsi sta muovendo con forte insistenza sul fronte, sia per quanto riguarda le entrate, che per le uscite. Nelle ultime ore, sono circolate voci di un possibile doppio colpo in uscita per i rossoneri: stiamo parlando di. Entrambi acquistati la scorsa estate, non hanno convinto in questi primi mesi ao e adesso potrebbero già partire, regalando ilun tesoretto da circa 40 milioni di euro per mettere a puntodell’attaccante.Il terzino brasiliano è, infatti, finito nel mirino del Galatasaray e del Fulham, che stanno preparando l’offerta. Dall’altra parte, invece,piace al Fenerbahce e l’operazione potrebbe andare in porto sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni.