Mondiale per Club 2025 la FIFA annuncia la lista degli arbitri Uno dall’Italia

Mondiale per Club 2025 si sta per avvicinare. Da giugno Inter e Juventus saranno protagoniste nella competizione più allettante della stagione. La FIFA ha annunciato la lista degli arbitri presenti. COMPETIZIONE – La FIFA ha annunciato 117 ufficiali di gara in occasione del Mondiale per Club 2025, che inizierà ufficialmente il 14 giugno negli Stati Uniti. Per un mese, fino al 13 luglio giorno della finale, la competizione raccoglierà l’attenzione di tutto il mondo. Tutte le squadre più rappresentative dei continenti parteciperanno, tra queste in Italia figurano Inter e Juventus. Tra gli arbitri l’unico italiano invece presente è Marco Di Bello, che lavorerà però al VAR. Di seguito la lista completa.Mondiale per Club 2025, la lista degli arbitriRamon Abatti (Brasile)Omar Al Ali (Emirati Arabi Uniti)Ivan Barton (El Salvador)Dahane Beida (Mauritania)Juan Gabriel Benitez (Paraguay)Espen Eskas (Norvegia)Alireza Faghani (Australia)Salman Falahi (Qatar)Yael Falcon Perez (Argentina)Drew Fischer (Canada)Cristian Garay (Cile)Mustapha Ghorbal (Algeria)Mutaz Ibrahim (Libia)Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nuova Zelanda)Istvan Kovacs (Romania)Francois Letexier (Francia)Ning Ma (Cina)Danny Makkelie (Paesi Bassi)Szymon Marciniak (Polonia)Said Martinez (Honduras)Jean Jacques Ndala (Repubblica Democratica del Congo)Glenn Nyberg (Svezia)Michael Oliver (Inghilterra)Tori Penso (Stati Uniti)Cesar Ramos (Messico)Wilton Sampaio (Brasile)Issa Sy (Senegal)Ilgiz Tantashev (Uzbekistan)Anthony Taylor (Inghilterra)Gustavo Tejera (Uruguay)Facundo Tello (Argentina)Clement Turpin (Francia)Jesus Valenzuela (Venezuela)Slavko Vincic (Slovenia)Felix Zwayer (Germania)Gli arbitri VARKhamis Al-Marri (Qatar)Mahmoud Ashour (Egitto)Ivan Bebek (Croazia)Jerome Brisard (Francia)Bastian Dankert (Germania)Carlos Del Cerro Grande (Spagna)Marco Di Bello (Italia)Rob Dieperink (Paesi Bassi)Hamza El fariq (Marocco)Shaun Evans (Australia)Nicolas Gallo (Colombia)Leodan Gonzalez (Uruguay)Tatiana Guzman (Nicaragua)Alejandro Hernandez (Spagna)Tomasz Kwiatkowski (Polonia)Juan Lara (Cile)Hernan Carlos Mastrangelo (Argentina)Fu Ming (Cina)Erick Miranda (Messico)Obaid Khadim Mohammed (Emirati Arabi Uniti)Guillermo Pacheco (Messico)Juan Soto (Venezuela)Bram Van Driessche (Belgio)Armando Villarreal (Stati Uniti) 