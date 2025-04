Italia’s Got Talent 2025 Giudici Conduzione e Novità della Nuova Edizione

Nuova Edizione di Italia's Got Talent è alle porte, con un cast rinnovato e tante sorprese in serbo per il pubblico. Fremantle Italia ha svelato i nomi dei protagonisti che animeranno questa stagione, promettendo spettacolo e grande intrattenimento.

Italia's Got Talent 2025: Giudici Iconici e una New Entry di Prestigio

Confermati i pilastri del programma: Elettra Lamborghini, alla sua seconda esperienza, la leggendaria Mara Maionchi e l'irresistibile Frank Matano. A loro si aggiunge un volto nuovo, ma ben noto al pubblico italiano: Alessandro Cattelan, pronto a portare la sua professionalità e il suo stile inconfondibile dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo.

The Jackal: Conduzione all'Insegna del Divertimento

La Conduzione sarà ancora una volta affidata al duo comico The Jackal, composto da Aurora e Fru.

