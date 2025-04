Sicurezza e viabilità, interventi sulla Sp79 nel Comune di Platì.

SEO: Senso Unico Alternato sulla SP 79 fino al 12 Agosto 2024 - Dettagli e Informazioni Utili.

La Provincia programma degli asfalti: in campo tre milioni di euro per la manutenzione delle strade cesenati nel 2023.

Svolta per il collegamento tra Genzano e il Lago di Nemi: quasi 7 milioni di euro per la messa in sicurezza di Via Diana dalla Città Metropolitana.

Giochi del Mediterraneo, pronto il bando viabilità per contrada Masseriola.

Platì, consegnati i lavori per la messa in sicurezza della Sp 79 dir.