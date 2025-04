Unlimitednews.it - Fagioli si sfoga “Rimesso alla gogna, ma ho pagato il debito con la giustizia”

FIRENZE (ITALPRESS) – “Hoil miocon la. Con una condanna e una sacrosanta squalifica, con umiliazioni continue e giustificate, con la verprovata e con il rischio di non rialzarmi più. Ho raccontato della mia patologia, seria, nelle scuole, ai miei familiari, agli amici estampa. Quella stessa stampa che affronta spesso le problematiche gravi della mia malattia e come affrontarle, ma che oggi mi rimette. Ancora una volta”. Nicolòrompe il silenzio e sisui social dopo essere tornato suo malgradoribalta per il caso scommesse, con tanto di intercettazioni pubblicate sui media. “Ho sopportato il peso di aver commesso qualcosa di brutto – ha aggiunto– Di aver deluso tutte le persone che credevano in me. Ormai non è certo una novità: senza alcun vittimismo, ho passato un periodo buio, ho sofferto di una brutta patologia e questa non è assolutamente una giustificazione.