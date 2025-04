Castellammare di Stabia protagonista della space economy un evento tra scienza innovazione e cultura

della Banca Stabiese, in Corso Vittorio Emanuele 113 a Castellammare di Stabia, ospiterà l’evento “#Stabia meets space economy”, un incontro che unisce divulgazione scientifica, innovazione e partecipazione territoriale. L’iniziativa è pensata per raccontare il presente e il futuro dello spazio in chiave accessibile, attraverso le voci di alcuni dei protagonisti più influenti del panorama nazionale.L’apertura sarà affidata a un videomessaggio di Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in ingegneria aerospaziale, scienziata di riferimento a livello internazionale e figura simbolo della ricerca spaziale. A seguire, il pubblico potrà assistere a un dialogo tra relatori d’eccezione: l’astrofisica Mariafelicia De Laurentis, nota per il suo contributo al progetto Event Horizon Telescope; Mattia Barbarossa, giovanissimo presidente e fondatore di Sidereus space Dynamics, startup impegnata nello sviluppo di micro-lanciatori orbitali; Luigi Carrino, presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, e Antonio Evangelista, responsabile dell’ingegneria dei sistemi del Gruppo space Factory. Leggi su Ildenaro.it Mercoledì 16 aprile alle 17,30 la Sala CongressiBanca Stabiese, in Corso Vittorio Emanuele 113 adi, ospiterà l’“#meets”, un incontro che unisce divulgazione scientifica,e partecipazione territoriale. L’iniziativa è pensata per raccontare il presente e il futuro dello spazio in chiave accessibile, attraverso le voci di alcuni dei protagonisti più influenti del panorama nazionale.L’apertura sarà affidata a un videomessaggio di Amalia Ercoli Finzi, prima donna italiana laureata in ingegneria aerospaziale, scienziata di riferimento a livello internazionale e figura simboloricerca spaziale. A seguire, il pubblico potrà assistere a un dialogo tra relatori d’eccezione: l’astrofisica Mariafelicia De Laurentis, nota per il suo contributo al progetto Event Horizon Telescope; Mattia Barbarossa, giovanissimo presidente e fondatore di SidereusDynamics, startup impegnata nello sviluppo di micro-lanciatori orbitali; Luigi Carrino, presidente del Distretto AerospazialeCampania, e Antonio Evangelista, responsabile dell’ingegneria dei sistemi del GruppoFactory.

Castellammare di Stabia protagonista della space economy: un evento tra scienza, innovazione e cultura. Stabia meets Space Economy: le stelle si raccontano con De Laurentis, Barbarossa, Carrino ed Evangelista.

Come scrive stabiachannel.it: Castellammare - Stabia Meets Space Economy, alla scoperta delle meraviglie dello Spazio raccontate dagli esperti del settore - La Sala Congressi della Banca Stabiese ospiterà mercoledì prossimo, 16 aprile, dalle ore 17.30, l’incontro "#Stabia meets Space Economy", un evento emozionante per tutti gli appassionati e per coloro ...

