Raddoppiate case rifugio in Italia per donne maltrattate

Raddoppiate le case rifugio in Italia per donne in fuga dalle violenze domestiche. Ma non sono sufficienti. Lo certifica l’Istat.Servizio di Barbara Masulli Raddoppiate case rifugio in Italia per donne maltrattate TG2000. Tv2000.it - Raddoppiate case rifugio in Italia per donne maltrattate Leggi su Tv2000.it Sonoleinperin fuga dalle violenze domestiche. Ma non sono sufficienti. Lo certifica l’Istat.Servizio di Barbara MasulliinperTG2000.

