Rivelato il cast della serie tv di Harry Potter, Paapa Essiedu confermato per Piton

HBO, tramite un post sui suoi canali social, ha finalmentei primi attesissimi nomi delnuovaTV dedicata a, e tra le rivelazioni più eclatanti spicca quella dinel ruolo di Severus. Il pluripremiato attore britannico, noto per la sua intensa presenza scenica in I May Destroy You e Gangs of London, sarà incaricato di interpretare uno dei personaggi più complessi e affascinantisaga. Un compito delicato, considerando il legame emotivo che i fan nutrono verso l’interpretazione originale di Alan Rickman.Accanto a lui, undi grande prestigio è pronto a dare nuova vita ai professori e ai personaggi storici di Hogwarts. John Lithgow, attore iconico con oltre cinquant’anni di carriera e già premiato per ruoli in The Crown e Conclave, interpreterà il preside Albus Silente, succedendo a Richard Harris e Michael Gambon.