Liberoquotidiano.it - L'Eredità, Gabriele ancora ko? "Molto strano": ecco cosa è successo

Sempre qui, sempre nello studio de L'. Tutti pronti a seguire il quiz condotto da Marco Liorni su Rai 1, il game-show delle parole, dei loro legami e del gioco finale, la Ghigliottina, laddove il campione di turno si gioca la vincita finale. La puntata in questione è quella di lunedì 14 aprile. E il copione non cambia: il campione è sempre. Bravissimo, fortissimo, un campione longevo ma che ogni tanto all'ultimo atto delude. Per inciso, alla viglia a confermarsi campione era stato proprio lui, proprio, fallendo però l'assalto al montepremi finale. E il copione non cambia anche sull'esito della Ghigliottina:non azzecca la soluzione, che taglio dopo taglio gli avrebbe fruttato 25mila euro in gettoni d'oro. Le parole-indizio erano: blu, donna, Sanremo 1993, velo e falco.