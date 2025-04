Le donne simbolo del dolore della guerra in Ucraina

Le macchie di sangue sul volto e sul giubbotto beige, lo sguardo spaventato, mentre tiene stretta in braccio la figlia che piange dopo l'attacco a Sumy dei missili balistici russi, il più grave che l'Ucraina abbia subito dall'inizio di quest'anno. Un'altra immagine che rimarrà impressa nelle memorie di questa guerra ingiusta, un'altra madre che trattiene il dolore e la paura per proteggere la sua bambina, ripetendole che andrà tutto bene e che il rumore dei bombardamenti, accompagnato dallo scricchiolio dei vetri spaccati sul pavimento, finirà, come quando ci si sveglia da un brutto sogno.

Le donne simbolo del dolore della guerra in Ucraina. Sinodo, un’assemblea che abbraccia il dolore di chi soffre per la guerra. Al Sacrario militare di Verona il ricordo di Giuseppina Orlandi: «Le donne non sono mai state semplici spettatrici degli eventi bellici». Il dolore e la speranza delle madri che hanno perso i loro figli in guerra. A Verona il ricordo di Giuseppina Orlandi, unica donna sepolta nel Sacrario Militare della Grande Guerra. Maria Bergamas, la madre del Milite Ignoto: Il dolore di una donna che oggi riposa accanto a tutti i caduti d'Italia - Fabio Filomeni. Ne parlano su altre fonti

