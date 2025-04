Furto di computer in una scuola della provincia indagano i carabinieri

Furto di computer nell'istituto comprensivo "Criscuolo" a Pagani. Nello scorso weekend, una banda di ladri ha sottratto dalla scuola circa venti computer. Le indagini dei carabinieri sono in corso.Il colpoE' la seconda volta che i ladri rubano all'interno della scuola di Pagani. La. Salernotoday.it - Furto di computer in una scuola della provincia, indagano i carabinieri Leggi su Salernotoday.it dinell'istituto comprensivo "Criscuolo" a Pagani. Nello scorso weekend, una banda di ladri ha sottratto dallacirca venti. Le indagini deisono in corso.Il colpoE' la seconda volta che i ladri rubano all'internodi Pagani. La.

Furto in una scuola nel Salernitano: rubati computer e tablet, danni all’istituto. Maxi furto alla scuola media durante il weekend: rubati 55 computer. Scuola di Civate ancora nel mirino dei ladri: rubati altri computer e tablet. Lardirago, furto alla scuola media: rubati 50 computer portatili. Rubano computer in una scuola a Grottaglie: individuati dalla polizia, tre sono minorenni. I computer del Pnrr a ruba, escalation di furti nelle scuole: in pochi mesi già dieci colpi. Ne parlano su altre fonti

Lo riporta gaeta.it: Furto notturno nelle scuole primarie di Castelvenere: spariscono 18 computer - Furto notturno nelle scuole primarie di Castelvenere: rubati 18 computer, la comunità chiede maggior sicurezza mentre le indagini dei carabinieri sono in corso per identificare i responsabili.

Riporta quicosenza.it: Trebisacce: furto in una scuola primaria, rubati 11 pc. Il Comune interviene con misure di sicurezza - Il dirigente scolastico ha pubblicato una lettera aperta per chiedere anche maggiore sicurezza. Dal Comune la rassicurazione ad intervenire con una serie di misure come l’installazione di telecamere e ...

Scrive msn.com: Montecorvino Pugliano, ladri a scuola: rubati computer e monitor - Furto di computer e monitor a Montecorvino Pugliano. I ladri hanno rubato quindici computer e dodici monitor nella scuola primaria di Bivio Pratole, dopo aver forzato una finestra ...