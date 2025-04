Weekend horror per Sinner non c’è stato niente da fare

stato il fine settimana del tennista numero 1 del mondo: ecco cosa è successo a Jannik Sinner qualche ora fa.“Mi fa piacere rientrare da numero 1, ma non deve essere questo l’obiettivo. Speriamo di partire al meglio nel torneo di Roma che per me è molto importante in vista di Parigi e vediamo come va”. Jannik Sinner è stato molto diplomatico quando, qualche sera fa, sul palco del teatro di Merano che ha ospitato il gran galà dell’associazione Sporthilfe, gli è stato chiesto come vivesse il fatto di aver mantenuto, pur senza giocare, il suo dominio.Weekend horror per Sinner: non c’è stato niente da fare (AnsaFoto) – Ilveggente.itUna notizia che lo avrà certamente rincuorato, considerando che correva un rischio enorme. Ossia, per l’appunto, quello di essere sorpassato proprio durante il periodo della sua squalifica. Ilveggente.it - Weekend horror per Sinner: non c’è stato niente da fare Leggi su Ilveggente.it Una brutta notizia ha guail fine settimana del tennista numero 1 del mondo: ecco cosa è successo a Jannikqualche ora fa.“Mi fa piacere rientrare da numero 1, ma non deve essere questo l’obiettivo. Speriamo di partire al meglio nel torneo di Roma che per me è molto importante in vista di Parigi e vediamo come va”. Jannikmolto diplomatico quando, qualche sera fa, sul palco del teatro di Merano che ha ospitato il gran galà dell’associazione Sporthilfe, gli èchiesto come vivesse il fatto di aver mantenuto, pur senza giocare, il suo dominio.per: non c’èda(AnsaFoto) – Ilveggente.itUna notizia che lo avrà certamente rincuorato, considerando che correva un rischio enorme. Ossia, per l’appunto, quello di essere sorpassato proprio durante il periodo della sua squalifica.

Arbitri: rigori, rossi e veleni, Var sotto accusa e Rocchi nella bufera dopo weekend horror. Sinner rimonta e vince gli Australian Open dopo due set horror. Da Medvedev a Medvedev, a Pechino 2023 la svol. Weekend horror per Sinner: non c’è stato niente da fare. Ne parlano su altre fonti

Come scrive ilveggente.it: Weekend horror per Sinner: non c’è stato niente da fare - Jannik Sinner, stavolta non c'è stato modo d'intervenire: quello che era nell'aria già da un po', adesso si è materializzato.

Lo riporta ilmattino.it: Sinner, Pellegrini non cede: «Non credo di aver sbagliato. Quello che è successo a lui a me non sarebbe accaduto» - Dopo le critiche rivolte a Jannik Sinner, Federica Pellegrini è stata vittima di critiche e insulti sui social. L'ex campionessa di nuoto aveva contestato la differenza di trattamento ...

Secondo corriere.it: Sinner fantasma a Montecarlo: gli allenamenti in una villa privata, la casa nuova. Martedì il ritorno in campo col team - Ricostruzioni, voci di corridoio, supposizioni: nel Principato non si fa altro che parlare di Jannik. Da domenica è autorizzato a tornare ad allenarsi ufficialmente e martedì mattina si riunirà col su ...