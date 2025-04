Cultweb.it - L’omicidio Lincoln, il primo presidente americano ucciso cambiò la storia

Leggi su Cultweb.it

La sera del 14 aprile 1865, un venerdì santo di 160 anni fa, veniva assassinato al Ford’s Theatre di Washington Abramo, sedicesimodegli Stati Uniti d’America, a pochi mesi dalla conclusione definitiva della guerra di secessione americana che avrebbe segnato la vittoria degli Stati unionisti guidati proprio da. Si tratta delattentato ai danni di uno candidato alla presidenza statunitense, ma ildi una lunga serie. Facciamo luce su una vicenda che segnò profondamente laamericana.Tutto ha inizio nel 1863, quando una legge promulgata dal Congresso e in seguito un provvedimento dipongono fine allo scambio di prigionieri tra Unionisti (o nordisti) e Confederati (o sudisti). È a questo punto che John Wilkes Booth, famoso attore teatrale (che lo stessoha apprezzato in più occasioni) ma soprattutto aperto simpatizzante per i Confederati, organizza un piano per rapirlo e costringere l’Unione a riprendere gli scambi.