Lancia subito sul podio in Piemonte al ritorno nelle corse

Piemonte è stato nel weekend il palcoscenico perfetto per il grande ritorno di Lancia nel mondo dei rally. Cuore pulsante dell'evento, il Villaggio Lancia corse HF che ha accolto migliaia di visitatori nel centro di Alba, fra test drive della nuova Ypsilon, esposizione della sportivissima Ypsilon HF da 280 CV e il raduno di 25 Lancia storiche organizzato dal Cinzano Rally Team.Presenti anche Luca Napolitano, CEO di Lancia, Eugenio Franzetti, direttore di Lancia corse HF, e Miki Biasion, testimonial del ritorno di Lancia alle corse e pilota sviluppatore d'eccezione della Ypsilon Rally4 HF. E la protagonista assoluta del fine settimana è stata proprio la nuova Ypsilon Rally4 HF: la sua 'primà in gara è stata da primato, con il finlandese Kauppinen subito vincitore – tra le Rally4 – della prova spettacolo che ha inaugurato il Rally Regione Piemonte e Gianandrea Pisani, in coppia con Nicola Biagi, capaci di conquistare al debutto sulla nuova Ypsilon Rally4 HF il podio nel competitivo Campionato Italiano Assoluto Rally Due Ruote Motrici.

