Nicolò Fagioli Ho pagato con una condanna ora chiedo rispetto

chiedo rispetto adesso, dopo aver affrontato un processo, preso una giusta condanna. chiedo scusa a tutti i colleghi, a tutti gli amici che, a causa dei miei errori si trovano, loro malgrado coinvolti o nominati - anche se solamente in una riga di giornale - in questa situazione solo per avermi aiutato. E ringrazio la Fiorentina, la Juventus, gli amici e la mia famiglia, che non hanno mai smesso di supportarmi e aiutarmi in un momento difficile. Anche se li ho sicuramente delusi. Non ritornerò più sull'argomento, adesso devo solo pensare a dare il massimo sul campo". Lo ha scritto il calciatore Nicolò' Fagioli su Instagram in merito all'inchiesta della procura di Milano sul gruppo milanese attivo nell'organizzazione di scommesse illegali e del riciclaggio dei proventi. A Fagioli, la cui posizione già nota è stata trasmessa nel capoluogo lombardo dai pm di Torino, viene contestata la violazione di due commi dell'articolo 4 della legge 401/1989 sugli interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive. Agi.it - Nicolò Fagioli: "Ho pagato con una condanna, ora chiedo rispetto" Leggi su Agi.it AGI - "adesso, dopo aver affrontato un processo, preso una giustascusa a tutti i colleghi, a tutti gli amici che, a causa dei miei errori si trovano, loro malgrado coinvolti o nominati - anche se solamente in una riga di giornale - in questa situazione solo per avermi aiutato. E ringrazio la Fiorentina, la Juventus, gli amici e la mia famiglia, che non hanno mai smesso di supportarmi e aiutarmi in un momento difficile. Anche se li ho sicuramente delusi. Non ritornerò più sull'argomento, adesso devo solo pensare a dare il massimo sul campo". Lo ha scritto il calciatoresu Instagram in merito all'inchiesta della procura di Milano sul gruppo milanese attivo nell'organizzazione di scommesse illegali e del riciclaggio dei proventi. A, la cui posizione già nota è stata trasmessa nel capoluogo lombardo dai pm di Torino, viene contestata la violazione di due commi dell'articolo 4 della legge 401/1989 sugli interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

Nicolò Fagioli si sfoga sui social: “Questo accanimento non è giusto ho già pagato chiedo rispetto. Scommesse, Fagioli si sfoga: «Mi hanno rimesso alla gogna ma io ho pagato il mio debito con la giustizia». Nicolò Fagioli e lo scandalo scommesse: «Ho già pagato e affrontato la malattia: ora torna la gogna». Le scuse ai colleghi che l'hanno aiutato. Fagioli: 'Io di nuovo alla gogna, ma ho già pagato'. Fagioli: “Ho pagato, provato vergogna, sofferto, sono stato umiliato. Ora però rispettatemi”. Fagioli si sfoga: «Ho pagato ma sono ancora alla gogna». Ne parlano su altre fonti

Scrive msn.com: Fagioli: "Ho sofferto e pagato, questo accanimento non è giusto" - Nicolò Fagioli rompe il silenzio e, con un lungo post su Instagram, torna a parlare in mezzo alla nuova tempesta scatenatasi attorno al suo nome sul caso scommesse: "Ho pagato il mio debito con la giu ...

msn.com comunica: Nicolò Fagioli: "Ho pagato con una condanna, ora chiedo rispetto" - AGI - "Chiedo rispetto adesso, dopo aver affrontato un processo, preso una giusta condanna. Chiedo scusa a tutti i colleghi, a tutti gli amici che, a causa dei miei errori si trovano, loro malgrado co ...

Si apprende da sport.virgilio.it: Fagioli rompe il silenzio: "Accanimento contro di me, ho pagato per il mio errore". E tira in ballo Morata - Calcioscommesse, Fagioli parla su Instagram e si scaglia contro l'accanimento mediatico: poi chiama in ballo anche Alvaro Morata che smentisce ...