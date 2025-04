Veroli Sport è inclusione

Sport è inclusione: questo il nome scelto per la mattinata organizzata mercoledì 16 aprile dalle ore 10:00 presso il Pala Coccia di Veroli. “Sarà un momento per ascoltare le storie di atleti straordinari che, con passione e determinazione, hanno superato ogni ostacolo, dimostrando come lo Sport. Frosinonetoday.it - Veroli, "Sport è inclusione" Leggi su Frosinonetoday.it : questo il nome scelto per la mattinata organizzata mercoledì 16 aprile dalle ore 10:00 presso il Pala Coccia di. “Sarà un momento per ascoltare le storie di atleti straordinari che, con passione e determinazione, hanno superato ogni ostacolo, dimostrando come lo

Veroli, "Sport è inclusione". È sempre Veroli, street food cinema sport ecco tutto il programma. Veroli – “E’ sempre Veroli”: 365 giorni di eventi, presentato il programma. Capitale della Cultura 2028, anzi…. Capitali ciociare: il patto delle quattro. Veroli, si apre stasera la sesta edizione del Festival nazionale dello Sport Raccontato. Andrea Doria, Chicco Veroli confermato presidente: “Tra gli obiettivi c’è la riqualificazione della struttura”. Ne parlano su altre fonti

ciociariaoggi.it riferisce: Entusiasmo e partecipazione al secondo “Trofeo Lazio” - Parliamo del secondo Trofeo Lazio, organizzato da Luca Santoro ed Elettra Paniccia, che si è svolto domenica scorsa nella tensostruttura di Veroli. Hanno partecipato più di duecento coppie di diversi ...

Segnala latinaquotidiano.it: Bottino di medaglie per l’asd Sport per tutti di Sermoneta al Torneo nazionale di karate Libertas a Veroli - Ancora un pieno di medaglie, ben 50, per l’asd Sport per Tutti al prestigio “Torneo Nazionale di Karate Libertas” a Veroli con 28 atleti. Accompagnati dal Maestro 5° Dan Nicola Marone, e dalle sue ass ...