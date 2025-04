Emma D’Arcy nel nuovo film di Alejandro G Iñárritu con Tom Cruise

Ungrande progetto prende forma ai Pinewood Studios nel Regno Unito, dove il registaG., premiato agli Oscar percome Birdman e The Revenant, ha iniziato le riprese del suo prossimo lavoro ancora senza titolo. Alla guida del cast c’è Tom, ma a sorpresa si aggiunge anche, protagonista della serie HBO House of the Dragon.diretta daG.nelcon TomA confermare la notizia è stata la stessatramite una dichiarazione esclusiva pubblicata su Deadline. L’attrice ha espresso entusiasmo per l’opportunità di lavorare con due figure così influenti del cinema: “È un onore condividere il set con artisti rigorosi e visionari comee Tom. Vederli all’opera insieme è stato un vero privilegio.

