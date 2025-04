Automobile va a fuoco e il conducente si salva al ultimo momento FOTO

Casertanews.it - Automobile va a fuoco e il conducente si salva all'ultimo momento | FOTO

Auto in fiamme esalvo per miracolo. È quanto accaduto verso le 18.40 a confine tra Portico di Caserta e Macerata Campania tra viale Europa e via San Giovanni dove un uomo alla guida di una Fiat 500 ha visto fuoriuscire del fumo dal vano motore. Giusto il tempo di accostare e uscire.