ATP Monaco di Baviera 2025 Shelton rischia grosso Avanza Zverev

Monaco di Baviera. Subito in campo i principali favoriti per la vittoria finale. rischia grosso, all’esordio, Ben Shelton. L’americano, testa di serie numero 2, deve infatti salvare tre match point contro il croato Gojo prima di vincere al tie-break decisivo. Debutta decisamente più agevole per il padrone di casa Alexander Zverev.Si salva, al tie-break decisivo, Ben Shelton. La testa di serie numero due regola, in due ore e venticinque minuti, il croato Borna Gojo per 4-6 7-6(6) 7-6(3) dopo aver annullato tre match point. Supera di slancio l’insidioso, almeno sulla carta, incontro d’esordio Alexander Zverev. Il primo favorito del seeding elimina, in un’ora e venti, il francese Alexandre Muller con un perentorio 6-4 6-1. Oasport.it - ATP Monaco di Baviera 2025, Shelton rischia grosso. Avanza Zverev Leggi su Oasport.it Inizia con sei match valevoli per il primo turno del singolare maschile il torneo ATP didi. Subito in campo i principali favoriti per la vittoria finale., all’esordio, Ben. L’americano, testa di serie numero 2, deve infatti salvare tre match point contro il croato Gojo prima di vincere al tie-break decisivo. Debutta decisamente più agevole per il padrone di casa Alexander.Si salva, al tie-break decisivo, Ben. La testa di serie numero due regola, in due ore e venticinque minuti, il croato Borna Gojo per 4-6 7-6(6) 7-6(3) dopo aver annullato tre match point. Supera di slancio l’insidioso, almeno sulla carta, incontro d’esordio Alexander. Il primo favorito del seeding elimina, in un’ora e venti, il francese Alexandre Muller con un perentorio 6-4 6-1.

