Calciomercato Juventus il Sassuolo fa ricchi i bianconeri Arriva l’ufficialità del riscatto a titolo definitivo di quel giocatore i dettagli

Calciomercato Juventus, il Sassuolo riempie di soldi la Vecchia Signora: Arriva l'ufficialità del riscatto di un ex giocatore della Next Gen

Il Sassuolo completa l'acquisto di un giocatore dalla Juventus. Dopo l'aritmetica promozione in Serie A, il club neroverde ha finalmente potuto riscattare Tarik Muharemovic. Proprio il predetto traguardo sportivo ha reso ufficiale l'obbligo di riscatto, fissato sui 3 milioni di euro più il 50% sulla futura rivendita.

Il difensore bosniaco, arrivato in prestito in Emilia, ha convinto tutti durante il campionato di Serie B a suon di prestazioni di livello.

