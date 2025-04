Nascondeva 620mila euro nel doppiofondo del baule della sua Fiat 500 arrestato 52enne

52enne che Nascondeva 650mila euro in un doppiofondo del bagagliaio della sua Fiat 500. L'uomo, che non ha saputo spiegare l'origine dei contanti, è stato arrestato per ricettazione. Leggi su Fanpage.it La Polizia di Milano ha fermato unche650milain undel bagagliaiosua500. L'uomo, che non ha saputo spiegare l'origine dei contanti, è statoper ricettazione.

