Rompipallone.it - Attaccante soffiato all’Inter: l’affare che fa felice il Milan

L’operazione di mercato taglia fuori l’Inter e al tempo stesso agevola il: rinforzo per l’attacco rossoneroManca una decina di giorni circa, ancora, ma cresce già l’attesa per il derby di ritorno in Coppa Italia tra Inter e. Quinta e ultima stracittadina della stagione tra nerazzurri e rossoneri, appuntamento fondamentale per entrambe le squadre in questo finale di stagione. I campioni d’Italia metteranno alla prova le proprie ambizioni di Triplete, andando alla ricerca della prima vittoria in questa annata in un derby, dopo due pari e due sconfitte. I rossoneri invece andranno a caccia di una opportunità, probabilmente l’ultima, per risollevare parzialmente una stagione davvero complicata.Se il derby è pronto a infiammarsi nuovamente in campo, anche al di fuori non si scherza affatto.