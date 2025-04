LIVE Nuoto Assoluti 2025 in DIRETTA esplode il fenomeno Mao Martinenghi vola a Singapore nei 100 rana

DIRETTA LIVE19.45: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata19.43: È stata la giornata di Nicoló Martinenghi che ha strappato il pass per Singapore nei 100 rana. Lo avrebbe ottenuto anche Viberti ma non è riuscito a centrarlo perché lo ha fatto in finale B. Straordinaria Alessandra Lao che ha vinto il titolo dei 200 stile con un personale migliorato di 5”19.40: Carlos D’Ambrosio guida alla vittoria le Fiamme Gialle con 7’12”83 davanti all’Aniene19.32: La De Akker vince la prima serie della 4×200 stile libero con 7’39”7519.19: Tra poco il via della 4×200 stile libero uomini prima delle due serie19.12: Mao sì è migliorata di 5 secondi in una giornata! Secondo posto per Biagiotti con 1’59”12, terza Nascolo con 1’59”1319.11: Che gara di Alessandra Mao che nel finale è riuscita a mettersi ale spalle tutte le rivali più esperte ed ha chiuso con un tempo di 1’58”86, nuovo record italiano ragazze19. Oasport.it - LIVE Nuoto, Assoluti 2025 in DIRETTA: esplode il fenomeno Mao! Martinenghi vola a Singapore nei 100 rana! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.45: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e buona serata19.43: È stata la giornata di Nicolóche ha strappato il pass pernei 100. Lo avrebbe ottenuto anche Viberti ma non è riuscito a centrarlo perché lo ha fatto in finale B. Straordinaria Alessandra Lao che ha vinto il titolo dei 200 stile con un personale migliorato di 5”19.40: Carlos D’Ambrosio guida alla vittoria le Fiamme Gialle con 7’12”83 davanti all’Aniene19.32: La De Akker vince la prima serie della 4×200 stile libero con 7’39”7519.19: Tra poco il via della 4×200 stile libero uomini prima delle due serie19.12: Mao sì è migliorata di 5 secondi in una giornata! Secondo posto per Biagiotti con 1’59”12, terza Nascolo con 1’59”1319.11: Che gara di Alessandra Mao che nel finale è riuscita a mettersi ale spalle tutte le rivali più esperte ed ha chiuso con un tempo di 1’58”86, nuovo record italiano ragazze19.

Scrive federnuoto.it: Assoluti Unipol. Titoli per Curtis, Gargani e Cocconcelli. Le finali live su Raisport HD - GARANZIA COCCONCELLI. Costanza Cocconcelli è prima nei 100 farfalla. La 23enne di Bologna ma di casa a Firenze dove è allenata da Paolo Palchetti - tesserata per Fiamme Gialle ed NC Azzurra 91 - ...