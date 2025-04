Cardiologia pazienti di Bologna operati a Parma per tagliare le liste di attesa

Bologna, 14 aprile 2025 – In attesa di un intervento al cuore al Sant'Orsola, ma operati a Parma per accelerare i tempi di attesa. Sono già 53 i pazienti che hanno subìto un intervento cardiochirurgico al Maggiore di Parma, guadagnando circa tre mesi di attesa. Non poco per chi ha un problema cardiaco. L'accordo tra il Policlinico e la città ducale è stato avviato circa un anno fa e sarà rinnovato fino al 2026. È su base volontaria, come spiega Chiara Gibertoni, direttrice generale del Sant'Orsola: "Per accelerare i tempi, al paziente viene fatta questa proposta ma, se per comodità o altre esigenze, vuole restare a Bologna non ci sono problemi". E viene chiarita la modalità di collaborazione tra i due ospedali: una volta alla settimana un cardiochirurgo del Sant'Orsola (dell'equipe bolognese del professor Davide Pacini) va a Parma per operare assieme all'équipe cardiochirurgica dell'Azienda ospedaliero universitaria parmense (guidata dal professor Francesco Nicolini), uno dei suoi pazienti nelle sale che, l'ospedale Maggiore, mette a disposizione settimanalmente per un totale di dodici ore che consentono di eseguire gli interventi su due persone.

