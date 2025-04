Conservatorio a Bagnaia il ministero frena ma il Comune non molla Continuiamo a lavorarci per 2026

Conservatorio Briccialdi di Terni a palazzo Gallo a Bagnaia, il Comune di Viterbo lavora per portare a compimento il progetto in vista del 2026. A fornire aggiornamenti è il vicesindaco e assessore alla Capitale della cultura Alfonso Antoniozzi che, dopo.

