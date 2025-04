Emendamento di Forza Italia cancella le risorse per le celebrazioni del 25 aprile e del 2 giugno

Emendamento al decreto Pubblica Amministrazione per cancellare il finanziamento previsto per le celebrazioni del 25 aprile e del 2 giugno. Lo ha presentato Forza Italia nelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Lavoro della Camera che stanno esaminando il provvedimento. L’Emendamento, a prima firma Tassinari, prevede che i 700mila euro stanziati per celebrare le due ricorrenze vengono tolti all’Anpi e alle altre associazioni combattentistiche per venire assegnati al progetto, ancora non in funzione, del Museo della Resistenza a Milano. La proposta di modifica, in un primo tempo dichiarata inammissibile, è stata riammessa nell’ultima seduta.“Un fatto di estrema gravità“, lo definisce il deputato del Pd Andrea De Maria: “Una messa in discussione di un impegno unitario per la memoria del 25 aprile”, sottolinea De Maria chiedendo al governo di ritirare l’Emendamento, rispettando “gli impegni presi”. Ilfattoquotidiano.it - Emendamento di Forza Italia cancella le risorse per le celebrazioni del 25 aprile e del 2 giugno Leggi su Ilfattoquotidiano.it Unal decreto Pubblica Amministrazione perre il finanziamento previsto per ledel 25e del 2. Lo ha presentatonelle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Lavoro della Camera che stanno esaminando il provvedimento. L’, a prima firma Tassinari, prevede che i 700mila euro stanziati per celebrare le due ricorrenze vengono tolti all’Anpi e alle altre associazioni combattentistiche per venire assegnati al progetto, ancora non in funzione, del Museo della Resistenza a Milano. La proposta di modifica, in un primo tempo dichiarata inammissibile, è stata riammessa nell’ultima seduta.“Un fatto di estrema gravità“, lo definisce il deputato del Pd Andrea De Maria: “Una messa in discussione di un impegno unitario per la memoria del 25”, sottolinea De Maria chiedendo al governo di ritirare l’, rispettando “gli impegni presi”.

