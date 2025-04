Lapresse.it - Milano, poliziotto con simboli estrema destra a corteo pro-Palestina: individuato l’agente

Continua la polemica politica dopo gli scontri tra manifestanti e polizia alpro-didello scorso sabato. In particolare, gli esponenti delle opposizioni hanno denunciato la presenza, tra gli agenti che si occupavano di ordine pubblico, di una persona che indossava un giubbino nero con la scritta in polacco ‘Narodowa Duma’, riconducibile a un gruppo diin Polonia. “Presenterò immediatamente un’interrogazione al ministro dell’Interno Piantedosi per sapere se ritiene normale che un agente delle forze dell’ordine possa indossare, durante il servizio, una giacca non prevista dall’uniforme ufficiale, per di più conchiaramente riconducibili all’internazionale”, aveva detto Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi, lunedì,che indossava il giubbino è stato identificato, e la Questura dista approfondendo la vicenda per poi valutare eventuali responsabilità disciplinari a carico del