DIRETTA Serie A Napoli Empoli segui la cronaca LIVE

Napoli ha l’obbligo di vincere per tornare a soli tre punti di svantaggio dai nerazzurri e non complicare ulteriormente la corsa scudetto. Ancora una volta, la squadra di Antonio Conte chiuderà il programma del trentaduesimo turno di Serie A, nella speranza di non replicare il mezzo passo falso dell’ultimo monday night contro il Bologna.DIRETTA Serie A, Napoli-Empoli: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.itUn impegno sulla carta facile, ma che i padroni di casa dovranno affrontare con tre defezioni importanti: Alessandro Buongiorno per infortunio; Giovanni Di Lorenzo e André-Frank Zambo Anguissa per squalifica. Imbattuto da cinque partite consecutive, il tecnico partenopeo deve levarsi di dosso l’etichetta di mister X, giustificata dai sei pareggi collezionati negli ultimi dieci match di campionato. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Napoli-Empoli: segui la cronaca LIVE Leggi su Calciomercato.it La sfida tra partenopei e toscani chiude il programma della trentaduesima giornata di campionatoDopo la vittoria dell’Inter sul Cagliari (3-1), ilha l’obbligo di vincere per tornare a soli tre punti di svantaggio dai nerazzurri e non complicare ulteriormente la corsa scudetto. Ancora una volta, la squadra di Antonio Conte chiuderà il programma del trentaduesimo turno diA, nella speranza di non replicare il mezzo passo falso dell’ultimo monday night contro il Bologna.A,la(Lapresse) – calciomercato.itUn impegno sulla carta facile, ma che i padroni di casa dovranno affrontare con tre defezioni importanti: Alessandro Buongiorno per infortunio; Giovanni Di Lorenzo e André-Frank Zambo Anguissa per squalifica. Imbattuto da cinque partite consecutive, il tecnico partenopeo deve levarsi di dosso l’etichetta di mister X, giustificata dai sei pareggi collezionati negli ultimi dieci match di campionato.

