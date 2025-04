LIVE Napoli Empoli le formazioni ufficiali le scelte di Conte e D’Aversa

Napoli-Empoli allo stadio Diego Armando Maradona: le formazioni ufficiali e il LIVE testuale della gara di campionato. LE formazioni ufficialiNapoli: Meret, Mazzocchi, Rrahmani Juan Jesus, OLIVEra; Gilmour, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Neres.Empoli: Vasquez, Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito.I PRECEDENTINapoli e Empoli si affrontano nell’ultima partita della 32ª giornata del campionato di Serie A. Sono 32 i precedenti tra le due compagini tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, di cui 14 in favore degli azzurri e 12 in favore dei toscani. Nella gara d’andata il Napoli si è imposto di misura portando a casa un 1-0 allo stadio Castellani di Empoli grazie alla rete di Kvaratskhelia su rigore. Spazionapoli.it - LIVE Napoli-Empoli: le formazioni ufficiali, le scelte di Conte e D’Aversa Leggi su Spazionapoli.it La 32ª giornata di Serie A si chiude conallo stadio Diego Armando Maradona: lee iltestuale della gara di campionato. LE: Meret, Mazzocchi, Rrahmani Juan Jesus, Ora; Gilmour, Lobotka, McTominay, Politano, Lukaku, Neres.: Vasquez, Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito.I PRECEDENTIsi affrontano nell’ultima partita della 32ª giornata del campionato di Serie A. Sono 32 i precedenti tra le due compagini tra Serie A, Serie B e Coppa Italia, di cui 14 in favore degli azzurri e 12 in favore dei toscani. Nella gara d’andata ilsi è imposto di misura portando a casa un 1-0 allo stadio Castellani digrazie alla rete di Kvaratskhelia su rigore.

