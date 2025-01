Thesocialpost.it - “Qualcosa c’è, lo sto combattendo”. Sinner parla dopo il malore

Cosa è successo oggi a Jannikdurante il suo incontro a Melbourne? Prima di tutto, il tennista ha rilasciato alcune dichiarazioni chiare, evitando però di scendere nei dettagli riguardo a unche lo ha colpito: «Non vogliorne troppo, preferisco non entrare nei particolari». Nella notte prima dell’ottavo di finale contro Holger Rune, ha dormito serenamente: «Nessun problema. Anzi, se non avessi impostato la sveglia, avrei continuato a dormire».Leggi anche: Italia -L’auto sbanda all’improvviso, l’impatto è tremendo: incidente spaventosonon andava, però, già dal mattino : «Mi sono alzato che stavo non bene, può succedere, infatti non ho nemmeno fatto il riscaldamento». A quel punto, d’accordo con il team, è scattato il protocollo d’emergenza che si usa nelle giornate no: «Mi sono preso tempo e sono arrivato il più tardi possibile al circolo.