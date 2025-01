Secoloditalia.it - Biden tiene famiglia: ha firmato la “grazia preventiva” per il figlio, i fratelli e i cognati

A pochi minuti dalla fine del incarico di 46esimo presidente degli Stati Uniti, Joehato con un atto sorprendente tutta la sua, tra cui ilHunter – sebbene in un primo momento avesse detto che non sarebbe ricorso a tale strumento -, per “difenderli da attacchi costanti” da parte di Donald Trump, “col solo obiettivo di colpirmi”.salva tutta la: scudo alHunterSi tratta della seconda tranche di provvedimenti die immunità, dopo quella a funzionari pubblici, tra tutti il responsabile sanitario della lotta al Covid Anthony Fauci, bersaglio di critiche e attacchi politici da parte del prossimo capo dello Stato. Quanto ai provvedimenti “privati”, in cima alla lista c’è ilHunter, colpito da due condanne lo scorso anno, e poi altri esponenti della suaper reati “non violenti” risalenti al 2014.