Biccy.it - Errore dopo il televoto del GF e rivolta social: cosa c’è dietro

L’esito dell’ultimodel Grande Fratello ha spiazzato molti, soprattutto perché tutti i sondaggi on line davano per sicura l’uscita di Shaila Gatta (e anche con percentuali bulgare). Anche il sentiment on line era lo stesso, basta leggere i commenti suio nei siti e nei forum in cui si parla del Grande Fratello, la maggioranza erano a favore di Helena Prestes e contro Shaila. Quindi quando Alfonso Signorini ha annunciato che l’eliminata era Helena, suiè scoppiata unaed è bastato un documento con unper gridare allo scandalo e contattare il Codacons.Sul sito ufficiale del GF infatti è stato caricato il film con tutte le percentuali precise del, ma la dicitura sopra i risultati riportava la frase “chi vuoi salvare?” e non “chi vuoi eliminare?”.