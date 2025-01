Sport.quotidiano.net - Basket Dr1. Lusa a valanga e di nuovo in campo. Ok anche Academy e Aviators

Tris di vittorie per le cugine ravennati, sempre più lanciate verso la qualificazione alla fase playout, che premierà le prime cinque classificate al termine della stagione regolare. La capolistaMassa Lombarda travolge 98-54 (16-17; 48-34; 74-45) Castel San Pietro e questa sera alle 21 ritornerà inin casa dell’Aics Forlì nel recupero della quarta di ritorno. La squadra di coach Solaroli dovrà giocare un altro recupero, quello casalingo contro l’International Imola della nona giornata d’andata, in programma giovedì 30 gennaio alle 21.15. Vincela Raggisolaris, che battendo 58-55 (12-12; 24-23; 38-47 Bertinoro nello scontro diretto resta da sola al secondo posto, e gliLugo, 64-58 (15-14; 32-28; 51-36) in casa con Cesena, alla quarta vittoria consecutiva e ad un passo dalla terza posizione.