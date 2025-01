Ilfoglio.it - La locomotiva Veneto rallenta. Parla il presidente Cna Moreno De Col

Leggi su Ilfoglio.it

Ildi CnaDe Col non usa mezzi termini: “Il 2024 è stato un anno perso. Nel corso dell’anno si è fatta sempre più evidente la sensazione, poi supportata dai dati, che l’economia regionale stavando. Abbiamo perso tutti troppo tempo e nel frattempo il sistemaè scivolato in uno stato di sofferenza. Stante questa situazione la Regioneha convocato per giovedì 16 gennaio un tavolo per affrontare la crisi dei settori moda e automotive: l’incontro deve rappresentare un nuovo inizio per mettere in campo politiche industriali condivise e strategie concrete di assoluto rilancio”. “Ripongo – continua il– molta fiducia nei confronti di questo tavolo: ormai è sotto gli occhi di tutti che senza un deciso cambio di rotta la ‘’ è destinata a deragliare definitivamente.