Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Coppa Europa Puy Saint Vincent in DIRETTA: azzurre per il riscatto

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel secondo slalomin programma a Puy(Italia) valevole per la2024-2025 di scifemminile. La località alpina ospita la competizione conclusiva del weekend disputatosi in terra transalpina, il quale cerca di ritagliarsi il suo spazio in un fine settimana ricco di appuntamenti indel Mondo.Nella giornata di ieri, è prevalsa l’austriaca Nina Astner, abile a conservare il vantaggio accumulato sulla più veloce della seconda manche, la canadese Britt Richardson. La nordamericana sarà probabilmente la favorita nella gara odierna. Da tenere d’occhio l’austriaca Victoria Olivier, la svizzera Vanessa Kasper e la norvegese Madeleine Sylvester-Davik.Per la formazione italiana il direttore tecnico Paolo Deflorian ha predisposto la convocazione di dieci atlete per l’occasione, nello specifico saranno Alice Pazzaglia, Sophie Mathiou, Tatum Bieler, Alessia Guerinoni, Ambra Pomarè, Ilaria Ghisalberti, Elisa Platino, Laura Steinmair e Carole Agnelli.