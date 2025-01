Sport.quotidiano.net - Torino-Juventus, Motta lancia Douglas Luiz. Probabili formazioni e orario tv

, 10 gennaio 2025 - Il derby della Mole traè uno dei match più attesi della giornata e mette di fronte due squadre in cerca d`autore. I bianconeri, imbattuti in campionato, hanno chiuso il girone d’andata con il record di pareggi nella storia del club a questo punto della stagione, 11 in 18 giornate, mentre la formazione allenata da Paolo Vanoli dopo una partenza entusiasmante è stata risucchiata nella lotta per non retrocedere. I granata, che non vincono nella stracittadina dal 2017, dovranno fare i conti con una delle difese più solide del campionato e non potranno più permettersi errori per evitare di scivolare pericolosamente nelle zone basse della classifica. A livello tattico, nessuna delle dueeccelle nel pressing offensivo: i ragazzi di Thiagosono quartultimi per recuperi offensivi e hanno segnato una sola rete in questo modo; i granata non hanno ancora segnato in seguito a un recupero offensivo e sono penultimi per palloni recuperati nell’ultimo terzo di campo (47).