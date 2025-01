Ilnapolista.it - Danilo al Napoli salta? Galetti: non ha ancora deciso il suo futuro, ci sono anche altri club interessati

Leggi su Ilnapolista.it

alsembrava ormai cosa quasi fatta, ma il giornalista di Sportitalia Rudylancia un’importante novità.Secondo quanto riportato da, infatti, l’affare sarebbe tutt’altro che vicino:non hail suo: illì, ma diversihanno messo sul tavolo delle proposte. Il difensore, che non ha chiesto alcuna buonuscita alla Juventus, staprendendo tempo.#has not yet decided on his future: #are still there, but several others have put proposals on the table. The CB – who has not asked for any severance pay from #Juventus – is still taking some time.@valentinfurlan pic.twitter.com/dmy6XtvgzO— Rudy(@Rudy) January 10, 2025mette alle corde la Juventus (TuttoJuve)Scrive la redazione di TuttoJuve:“O risolve oppure rimane fino a fine stagione.