Certo facile vincere senza di loro Kyrgios cerca la rissa con Sinner la frase sconcertante

Torna a parlare Nick. Anche questa volta il tennista australiano, al rientro sui campi dopo una lunga as, ha trovato il modo di lanciare una frecciata a Jannik, contro cui negli ultimi mesi ha intrapreso la sua personale crociata contro il numero uno del mondo, dopo il caso doping che lo ha riguardato. Questa volta però non c'è il caso Clostebol nel mirino, ma i successi raggiunti dall'altoatesino specialmente nell'ultimo anno, così come dagli altri tennisti della nuova generazione. "Il tennis sta vivendo un momento storico particolare, c'è una specie di cambio della guardia", ha detto nel media day a Melbourne, "quando avevo l'età dio Alcaraz e giocavo il mio miglior tennis, ho dovuto superare quattro dei più grandi di tutti i tempi nelperiodo migliore".