Celebrity Chef | i nuovi episodi dal 13 gennaio

In onda su TV8Alessandro Borghesetorna coninediti in prima TV assoluta su TV8, a partire dal 13, dal lunedì al venerdì alle 20:30. Il format, prodotto da Banijay Italia, si svolge nei ristoranti di Venezia e Milano, “AB – Il lusso della semplicità”, e vedeAlessandro Borghese come protagonista.Le NovitàLe prime dieci puntate, girate a Venezia, vedono Borghese affiancato dai giudici Marisa Laurito e dalloMoreno Cedroni, due stelle Michelin. Successivamente, nelle puntate milanesi, entrano in scena la direttrice di “La cucina italiana” Maddalena Fossati e loAndrea Aprea, anch’egli due stelle Michelin.Le Sfidevolti del mondo dello spettacolo, dello sport e della televisione si sfidano in appassionanti competizioni culinarie, proponendo il loro miglior menù degustazione.