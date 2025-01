Laspunta.it - Amministrative e Regionali, quando la democrazia fa rima con alchimia. Si voterà a scadenza?

Anche per noi che lavoriamo nella comunicazione, non è assolutamente facile scrivere determinati articoli in quanto capiamo sempre più perché aumenta l’astensionismo.La Legge 2008, recita che le Elezionidevono svolgersi nella finestra Pverile.Durante l’ emergenza Covid degli anni 2020/2021 le Elezioni, si svolsero ad Ottobre degli anni citati.Le scadenze naturali, ci saranno ad Ottobre 2025/ 2026.Il Governo Italiano è entrato in confusione, molti Deputati e Consiglierineanche sapevano del rischio di ritardare le Elezioni.Il rispetto del voto popolare? In Italia fa comodo chiamaresi vuole il voto altrimenti la Meloni vola negli Stati Uniti D ‘America per dialogare con Trump, Musk ma nessuno parla di rispettare lae gli elettori possono attendere.