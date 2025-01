Nerdpool.it - Mickey 17: ecco il trailer italiano!

Leggi su Nerdpool.it

Uscirà prima della prossima primavera l’attesissimo17, nuovo film di Bong Joon-ho, regista coreano di successo, che ha diretto capolavori come Snowpiercer, Memorie di un assassino e il premio Oscar Parasite.Protagonista del film èBarnes (Robert Pattinson), un impiegato considerato “usa e getta” dalla sua azienda, un individuo sacrificabile che viene inviato in missione esplorativa sul gelido pianeta Niflheim, destinato alla colonizzazione. Ogni volta che una copia diperde la vita, un nuovo clone viene creato tramite una stampante 3D, conservando intatti tutti i suoi ricordi precedenti. Per l’uscita in sala dovremo aspettare il 6 marzo 2025, ma, intanto,ilufficiale: